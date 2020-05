Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit un avertissement du Stade Rennais pour Camavinga !

Publié le 1 mai 2020 à 10h00 par B.C.

Alors que Zinedine Zidane souhaiterait s'attacher les services d'Eduardo Camavinga cet été, Nicolas Holveck, président du Stade Rennais, a annoncé qu'il ne comptait pas vendre de joueur au cours du mercato.

C'est la nouvelle pépite du football français qui a tapé dans l’œil des recruteurs européens. À seulement 17 ans, Eduardo Camavinga s'est déjà fait un nom en Ligue 1, et d'importants clubs suivent déjà de près sa progression, à commencer par le Real Madrid. Les Merengue souhaitent se renforcer dans l'entrejeu et viseraient la pépite du Stade Rennais pour cela. Zinedine Zidane serait séduit par les qualités de Camavinga et ferait le forcing au sein du Real Madrid pour que son club lance l'offensive et double la concurrence. Cependant, on n'envisage absolument pas le départ du milieu de terrain en Bretagne.

« On veut conserver tout l’effectif »