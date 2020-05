Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Griezmann va faire rendre un grand service à Leonardo pour Neymar !

Publié le 1 mai 2020 à 9h45 par A.M.

Régulièrement annoncé dans le deal pour le transfert de Neymar au FC Barcelone, Antoine Griezmann n'aurait toutefois aucune intention de quitter le club catalan et ne voudrait pas entendre parler d'une potentielle arrivée au PSG, ce qui compromet grandement l'opération Neymar.

Le retour de Neymar au FC Barcelone ne cesse d'être commenté au sein de la presse espagnole. Et pour cause, un an après avoir fait le forcing pour quitter le PSG et revenir en Catalogne, le Brésilien serait désormais la grande priorité des dirigeants du club blaugrana . Toutefois, plusieurs facteurs compliquent sérieusement ce dossier. Tout d'abord, la crise actuelle va avoir un impact important sur les finances du Barça qui ne pourra probablement pas payer l'indemnité de transfert réclamée par le PSG, mais surtout, cela contraindrait le club catalan à faire une croix sur d'autres recrues dans des secteurs de jeu plus importants comme la défense central ou le poste d'avant-centre. Par conséquent, la seule solution pour le FC Barcelone d'attirer Neymar serait d'inclure des joueurs dans la transaction. Et dans cette optique, le nom d'Antoine Griezmann revient avec insistance.

Griezmann ne veut pas entendre parler du PSG

Mais encore faut-il que le joueur accepte d'être utilisé en monnaie d'échange. L'été dernier, Ousmane Dembélé avait d'ailleurs refusé d'être envoyé au PSG, ce qui a fait capoter le transfert de Neymar, et cette fois-ci, Antoine Griezmann pourrait bien avoir la même stratégie. En effet, à en croire les informations de Francesc Aguilar, le Champion du monde, arrivé l'été dernier contre un chèque de 120M€, n'a aucune intention de partir. Plus encore, il ne veut absolument pas entendre parler d'une éventuelle arrivée au PSG. De même pour l'Inter Milan alors que son nom avait également circulé concernant un potentiel échange avec Lautaro Martinez. Par conséquent, en prenant cette décision, Antoine Griezmann met quasiment fin aux espoirs du Barça de rapatrier Neymar.