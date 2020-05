Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Que doit faire Leonardo avec Thiago Silva ?

Publié le 1 mai 2020 à 8h00 par La rédaction

La crise liée à la pandémie de Covid-19 change les plans de nombreux clubs, y compris du Paris Saint-Germain. Ainsi Leonardo prévoit un changement de stratégie, notamment avec Thiago Silva. Mais prolonger le contrat du Brésilien est-il la bonne solution ?

Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, Leonardo a changé ses plans avec Thiago Silva. Alors que le capitaine du Paris Saint-Germain semblait se diriger vers un départ, huit ans après son arrivée, puisque son contrat arrive à échéance le 30 juin, le directeur sportif du club parisien a revu sa stratégie et a offert une prolongation d'un an à O Monstro , qui n'a pas encore donné sa réponse. Toutefois, Paulo Tonietto, agent du défenseur central brésilien, confiait ces derniers jours que « Thiago veut jouer la Ligue des champions avec le PSG. Je vais devoir m'entretenir avec Leonardo avec qui j'ai une excellente relation. Nous verrons. C'est une nouvelle situation, maintenant nous devons penser à surmonter ce moment. » Par conséquent, Thiago Silva pourrait bien disputer une neuvième saison au PSG. Mais est-ce une bonne idée ?

Thiago Silva, un choix par défaut ?