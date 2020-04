Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point de l’agent de Thiago Silva sur son avenir !

Publié le 29 avril 2020 à 14h45 par D.M.

L’agent de Thiago Silva a évoqué l’avenir de son joueur au PSG. Paulo Tonietto aurait notamment prévu de s’entretenir avec Leonardo afin d’évoquer une possible participation en Ligue des champions et par la même occasion discuter d'une prolongation de contrat.

Et si Thiago Silva avait disputé face aux Girondins de Bordeaux le 23 février dernier son dernier match avec le PSG ? Edouard Philippe a annoncé ce mardi l’arrêt de la saison de Ligue 1 en raison de la crise sanitaire en France. Et alors que l’UEFA ne s’est toujours pas prononcée officiellement sur la suite de la Ligue des champions, la question des joueurs en fin de contrat va se poser. C’est le cas de Thiago Silva qui voit son bail se terminer en juin prochain et qui n’a toujours pas trouvé d’accord avec le PSG pour le rallonger. Pourtant, comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 15 avril dernier, le club parisien a proposé au défenseur brésilien un nouveau contrat qui s’étend jusqu’en 2021.

« Je vais devoir m'entretenir avec Leonardo avec qui j'ai une excellente relation »