Mercato - PSG : La succession de Thiago Silva débloquée par... Mauro Icardi ?

Publié le 1 mai 2020 à 16h15 par T.M.

Alors que le nom de Milan Skriniar avait été évoquée pour venir remplacer Thiago Silva au PSG, le défenseur de l’Inter Milan pourrait voir son avenir être relancé par Mauro Icardi. Explications.

Thiago Silva sera-t-il toujours au PSG la saison prochaine ? Actuellement, le Brésilien est en fin de contrat et rien n’est encore acté à son sujet. Néanmoins, comme vous l’a dernièrement dévoilé Le 10 Sport, Leonardo s’est rapproché du Brésilien pour lui offrir un nouveau contrat. Toutefois, cela n’est pas encore sûr que Thiago Silva poursuive l’aventure au PSG. Il pourrait falloir lui trouver un possible successeur. Plusieurs noms ont alors été évoqués à l’instar de Kalidou Koulibaly (Naples) ou encore Milan Skiriniar (Inter Milan). Et pour ce dernier, cela pourrait dépendre en grande partie de Mauro Icardi.

Un retour d’Icardi qui ne fait pas les affaires de l’Inter ?