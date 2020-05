Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Miralem Pjanic pourrait être impliqué dans une opération colossale !

Publié le 1 mai 2020 à 16h45 par H.G.

Alors que Miralem Pjanic est sur les tablettes du PSG en vue du prochain mercato estival, le Bosnien pourrait faire faux-bond au club de la capitale puisqu'il pourrait être impliqué dans un deal entre la Juventus et Chelsea.

Le chantier du renouvellement du milieu de terrain au PSG ne semble pas être terminé. Après l'avoir initié l’été passé avec les recrutements de Pablo Sarabia, d'Ander Herrera et d'Idrissa Gueye, Leonardo a l’intention de poursuivre dans cette voie et aimerait recruter deux nouveaux joueurs pour garnir ce secteur de jeu. Dans cette optique, le directeur sportif du club de la capitale a coché plusieurs noms parmi lesquels figurent Tiémoué Bakayoko et Ismael Bennacer, comme le10sport.com vous l’a révélé. Parallèlement, le PSG est attentif à un autre dossier : celui de Miralem Pjanic. Comme le10sport.com vous l’a annoncé le 24 avril dernier, Leonardo a profité d’un rendez-vous avec Fali Ramadani pour évoquer la situation du Bosnien de 30 ans de la Juventus. Toutefois, cette piste pourrait s’avérer des plus compliquées à concrétiser du fait de la planification sportive des Bianconeri en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

Un échange Pjanic-Jorginho en préparation ?