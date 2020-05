Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'énorme appel du pied de cet attaquant de Premier League !

Publié le 1 mai 2020 à 15h00 par H.G.

En quête de renforts offensifs, le Real Madrid aurait coché le nom de Raúl Jiménez. Et l’attaquant de Wolverhampton n’a pas manqué de confier qu’une offre des Madrilènes ou du FC Barcelone pourrait le pousser à reconsidérer son avenir en Premier League.

Le Real Madrid pourrait de nouveau recruter un numéro 9 cet été afin de préparer la succession de Karim Benzema, désormais âgé de 32 ans. À l’été 2019, les Merengue ont jeté leur dévolu sur Luka Jovic, mais le transfert du Serbe s’est avéré être un véritable flop pour sa première saison dans le club de la capitale espagnole tant il n’est pas parvenu à s’adapter à la Liga après avoir réalisé une saison de haute volée à l’Eintracht Francfort. Ainsi, le buteur de 22 ans pourrait être conduit à s’en aller lors de la prochaine fenêtre estivale des transferts afin de faire de la place à un nouvel attaquant. Dans cette optique de renforcement de son secteur offensif, le Real Madrid aurait notamment coché le nom de Raúl Jiménez, l’attaquant mexicain de Wolverhampton âgé de 28 ans. Et interrogé au sujet de son avenir par ESPN , le principal intéressé n’a pas caché qu’il était flatté de voir autant de clubs annoncés comme étant sur ses trace bien qu’il veuille rester en Premier League, tout en affirmant qu’il ne réfléchirait pas à deux fois si la Casa Blanca ou même le FC Barcelone venaient à le solliciter.

« C’est évident que tu ne laisses pas passer une opportunité comme celle-là »