Mercato - PSG : Leonardo face à un concurrent de taille dans le dossier Koulibaly !

Publié le 1 mai 2020 à 14h45 par H.G.

Alors que le PSG a coché le nom de Kalidou Koulibaly, l’international sénégalais ferait également l’objet d’un vif intérêt de la part de la Juventus et de son entraîneur Maurizio Sarri.

Une page pourrait prochainement se tourner au PSG. Après huit années de bons et loyaux services, Thiago Silva pourrait quitter le club de la capitale à l’issue de son contrat en juin prochain. Cependant, un revirement dans le dossier pourrait intervenir puisque, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 15 avril dernier, les discussions pour prolonger le Brésilien de 35 ans ont repris lors desquelles une proposition de prolongation pour une année supplémentaire a été transmise au clan du joueur par Leonardo. Et si les négociations vont sans doute se poursuivre, cela n’empêche pas les dirigeants parisiens de travailler sur d’autres pistes en parallèle. Ainsi, comme le10sport.com vous l’a également annoncé, Kalidou Koulibaly fait partie des cibles du PSG, bien que le défenseur du Napoli de 29 ans se soit pas emballé par la perspective de rallier Paris et qu’il préférerait plutôt rejoindre la Premier League, chose qui a poussé Paris à envisager une prolongation de Thiago Silva. Et alors que Newcastle lui a formulé une grosse proposition en lui offrant un salaire de 12M€/an, comme nous vous l'avons aussi annoncé, le Sénégalais verrait actuellement la Juventus lui faire une cour assidue à en croire les dernières indiscrétions venues d’Italie.

Maurizio Sarri serait un grand fan de Kalidou Koulibaly !