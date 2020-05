Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un candidat surprenant ouvre ses portes à Luis Suarez !

Publié le 1 mai 2020 à 14h00 par H.G.

Alors que Luis Suarez pourrait ne plus bénéficier d’autant temps de jeu qu’actuellement la saison prochaine au FC Barcelone, un club argentin se dit prêt à l'accueillir prochainement.

À 33 ans, Luis Suarez n’incarne plus l’avenir au FC Barcelone. En dépit du fait qu’il soit toujours capable de réaliser de grandes performances et que ses qualités de finisseurs soient toujours au rendez-vous, celui qu’on surnomme El Pistolero affiche un déclin physique clair depuis quelques mois. Par conséquent, le Barça aurait décidé de remédier au problème en travaillant dès maintenant à la succession de son attaquant uruguayen et aurait coché le nom de Lautaro Martinez dans cette optique. Si rien ne semble encore acté pour la venue de l’Argentin de l’Inter, son éventuelle arrivée pourrait conduire Luis Suarez à voir son temps de jeu drastiquement diminuer au fil du temps la saison prochaine. Et si d’aventure l’ancien joueur de Liverpool prenait alors la décision de quitter le FC Barcelone, le club de San Lorenzo pourrait se porter candidat pour l’accueillir.

« Il y a toujours la possibilité qu’un joueur comme Luis Suarez vienne »