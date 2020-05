Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quique Setién ouvre la voie à Leonardo pour Pjanic !

Publié le 1 mai 2020 à 13h45 par A.M.

Régulièrement annoncé sur le départ de la Juventus, Miralem Pjanic ne manque pas de prétendants pour l'accueillir. Le FC Barcelone et le PSG en font notamment parties, mais Quique Setién assure qu'aucun échange avec Arthur Melo n'est envisagé, ce qui compromet les chances catalanes dans ce dossier.

Cet été, Miralem Pjanic devrait faire parler de lui. Et pour cause, la presse italienne assure depuis plusieurs semaines que le milieu de terrain bosnien n'entre plus totalement dans les plans de la Juventus qui rêve de rapatrier Paul Pogba. Par conséquent, l'ancien Lyonnais est annoncé dans le viseur du PSG, de Manchester United mais également du FC Barcelone. Et comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, Leonardo a déjà discuté avec l'entourage de Miralem Pjanic, à commencer par son agent Fali Ramadani qui gère également les intérêts de Kalidou Koulibaly. Et à l'occasion de discussions concernant le défenseur central de Naples, le directeur sportif du PSG en a profité pour évoquer la situation du milieu de terrain de 30 ans. Toutefois, ces derniers jours en Italie on évoquait la possibilité d'un énorme deal avec le FC Barcelone concernant un échange entre Miralem Pjanic et Arthur Melo. Une situation qui empêcherait donc le PSG de recruter le Bosnien. Mais Quique Setién a envoyé un message qui devrait rassurer Leonardo.

«Pjanic est un excellent joueur, mais aujourd'hui, il est risqué de parler du marché»