Mercato - Barcelone : La mise au point de Setien sur ce dossier chaud du Barça !

Publié le 1 mai 2020 à 12h00 par T.M.

L’avenir d’Arthur au FC Barcelone s’est dernièrement assombri. Néanmoins, Quique Setien ne semble pas être au courant d’un possible départ du Brésilien.

Cet été, de nombreux départs pourraient intervenir au FC Barcelone. Arthur sera-t-il sur cette liste ? Le Brésilien en a, en tout cas, pas envie. En effet, dernièrement, le milieu de terrain avait clairement annoncé son envie de continuer encore longtemps en Catalogne. Une réponse directe aux nombreuses rumeurs sur son avenir. Arthur a dû monter au créneau pour répondre à ceux qui l’annonçaient sur le départ, notamment vers la Juventus dans le cadre d’un possible échange avec Miralem Pjanic. A voir maintenant comment cela évoluera dans les prochaines semaines, mais Quique Setien semble être du côté de son joueur.

« Personne ne m’en a parlé »