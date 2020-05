Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un deal XXL prend forme avec Pep Guardiola !

Publié le 1 mai 2020 à 5h30 par T.M.

Nelson Semedo étant sur le départ, le FC Barcelone pourrait bien faire une pierre deux coups avec Manchester City et Pep Guardiola.

Au FC Barcelone, quasiment tous les joueurs seraient à vendre. Cet été, il pourrait donc falloir d’attendre à plusieurs départs. Si le cas Arthur est actuellement au centre des attentions, dernièrement, c’était l’avenir de Nelson Semedo qui était au coeur des rumeurs. Les négociations pour une prolongation de contrat étant compliquées, le Barça envisagerait désormais de se séparer du Portugais. Un prix de 45M€ aurait même été fixé. A moins que le départ de Semedo ne se règle sous la forme d’un échange et on en prendrait visiblement le chemin...

Un deal Semedo-Cancelo ?