Mercato - Barcelone : Abidal et Guardiola sur le point de boucler un deal colossal ?

Publié le 30 avril 2020 à 0h00 par A.D.

Le FC Barcelone et Manchester United seraient en négociations avancées pour échanger Nelson Semedo et Joao Cancelo. Les deux clubs n'auraient plus qu'un dernier détail à régler avant de trouver un accord final.

Le Barça aurait trouvé le moyen de se séparer de Nelson Semedo. Alors qu'il devrait réaliser une opération dégraissage cet été, Eric Abidal aurait l'intention de se séparer de son latéral droit portugais. Dans cette optique, le secrétaire technique du FC Barcelone aurait fixé son prix pour Nelson Semedo. Selon les dernières informations de Sport , le club catalan voudrait récupérer une somme proche de 45M€ pour le transfert de Nelson Semedo. Et il semblerait que l'écurie blaugrana ait déjà trouvé preneur pour l'ancien de Benfica.

Un chassé-croisé entre Nelson Semedo et Joao Cancelo ?