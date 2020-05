Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme annonce de Setien sur l’avenir de Lionel Messi

Publié le 1 mai 2020 à 10h30 par T.M.

Face aux incertitudes autour de l’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone, Quique Setien a fait une grande annonce concernant La Pulga.

Et si Lionel Messi quittait le FC Barcelone ? Alors que les deux parties semblent liées pour la vie, la relation s’est quelque peu fissurée ces derniers mois. En effet, le club catalan a notamment tremblé suite au clash entre l’Argentin et Eric Abidal concernant le départ d’Ernesto Valverde. De quoi faire naitre les rumeurs d’un possible départ, qui ont d’ailleurs été nourries par la clause dans le contrat de Messi, lui permettant de partir durant le prochain mercato estival. Si le Barça cherche à prolonger le sextuple Ballon d’Or, les négociations sont fastidieuses, ouvrant alors un peu plus la porte à un possible départ. Mais à en croire Quique Setien, il n’en serait rien...

« Messi ne partira pas »