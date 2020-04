Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un prétendant ne lâcherait rien pour Luka Jovic !

Publié le 25 avril 2020 à 19h30 par B.C.

Malgré sa première année difficile au Real Madrid, Luka Jovic serait l'une des priorités du Napoli. Cependant, il sera très difficile pour Aurelio De Laurentiis de récupérer l'international serbe.

Recruté pour 60M€ l'été dernier, Luka Jovic n'a pas réussi à briller avec le Real Madrid cette saison. Le Serbe n'a inscrit que 2 buts sous ses nouvelles couleurs et son départ est d'ores et déjà évoqué par la presse espagnole. Malgré tout, Luka Jovic n'a pas l'intention de baisser les bras comme l'a récemment expliqué Bojan Custic, son entraîneur personnel : « Il y a beaucoup de gens dans son équipe qui lui parlent pour essayer de l'aider et il va très bien. Il va montrer son vrai potentiel, il faut juste être patient. Ce qu'il me dit sur son avenir ? Il m'a dit qu'il ne voulait réussir qu'au Real Madrid, avoir une belle carrière et que le Bernabeu scande son nom. Il est confiant, il sait qu'il va réussir à le faire ». Cela n'empêcherait pourtant pas le Napoli de rêver de l'attaquant serbe.

Le Napoli compte sur Jovic, mais...