Mercato - Barcelone : Simeone prêt à berner Abidal pour ce coéquipier de Ronaldo ?

Publié le 25 avril 2020 à 18h30 par A.C.

Diego Simeone serait également en course pour Federico Bernardeschi, ailier de la Juventus très apprécié par Éric Abidal, du côté du FC Barcelone.

Héros du huitième de finale retour de Ligue des Champions face à l’Atlético de Madrid (3-0) avec Cristiano Ronaldo et Emre Can la saison dernière, Federico Bernardeschi ne semble plus être le bienvenu à Turin. La Juventus a en effet tenté de le vendre l’été dernier, mais également cet hiver. Direction ? Le FC Barcelone. Plusieurs sources ont effet évoqué des échanges à l’étude entre la Juve et le Barça, avec l’ancien de la Fiorentina au centre des discussions.

L’Atlético prêt à batailler avec le Barça et le Milan AC pour Bernardeschi