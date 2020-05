Foot - Mercato - Tottenham

Mercato - Tottenham : Ces joueurs que Mourinho pourrait s’offrir cet été !

Alors que Tottenham pourrait faire face à une grosse vague de départs la saison prochaine, José Mourinho aurait déjà quelques cibles pour se renforcer lors du prochain mercato estival.

Les Spurs pourraient être très actifs sur le marché des transferts. Contrairement à Mauricio Pochettino, qui n’a pas beaucoup recruté lors de son passage aux Spurs, José Mourinho aurait de grands plans pour son mercato estival. Harry Kane est toujours courtisé par de nombreux clubs européens, Jan Vertonghen va quitter le club, Toby Alderweireld pourrait lui aussi plier bagage malgré sa prolongation. Et Tottenham a déjà perdu Eriksen lors du mercato précédent. Tottenham va devoir se renforcer et le Special One aurait déjà des plans…

Un nouveau défenseur central

Ainsi, José Mourinho souhaiterait recruter un remplaçant à Jan Vertonghen de toute urgence. En premier lieu, Nathan Aké, le défenseur central international néerlandais de Bournemouth, passé par Chelsea, est évoqué comme étant un des noms sur la liste de Mourinho pour renforcer la défense centrale. Cependant, la concurrence de Chelsea dans le dossier pourrait s’avérer fatale, et Tottenham pourrait se tourner vers Ruben Dias, le capitaine du Benfica, dont la clause libératoire s’élève à 100 millions d’euros. Le dernier nom reste celui de Ben Godfrey, le défenseur central de Norwich, une des belles surprises de la saison catastrophique des Canaries . 35 millions d’euros pourraient être déboursés pour le défenseur et capitaine de Norwich, et un autre coéquipier pourrait arriver également…

Des latéraux également ciblés