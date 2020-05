Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre en préparation pour Mauro Icardi !

Publié le 1 mai 2020 à 10h45 par T.M.

Si le PSG dispose d’une option d’achat pour conserver Mauro Icardi, du côté de l’Inter Milan, on se préparation à un tout autre scénario.

L’été dernier, Leonardo avait réalisé un gros coup en obtenant le prêt de Mauro Icardi en provenance de l’Inter Milan. Disposant également d’une option d’achat de 70M€, le PSG a donc sous la main le successeur d’Edinson Cavani, dont le départ se profile plus que jamais. Si cela semblait acquis il y a quelques semaines que Leonardo lève l’option d’achat de l’Argentin, cela n’est désormais plus le cas. La saison prochaine, Icardi pourrait bien ne plus être au PSG et pourrait retrouver la Serie A. Si la Juventus et Naples étaient annoncés comme de possible point de chute, l’avenir pourrait finalement s’écrire... à l’Inter Milan.

Icardi de retour à l’Inter Milan