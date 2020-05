Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme sérieusement pour Bakayoko !

Publié le 1 mai 2020 à 18h45 par B.C.

Comme annoncé en exclusivité par le 10 Sport, Leonardo s'intéresse à Tiémoué Bakayoko, prêté cette saison à l'AS Monaco par Chelsea.

Leonardo a les idées claires pour le prochain mercato. Outre l'arrivée de deux latéraux, le directeur sportif du PSG souhaite densifier l'entrejeu et a déjà quelques idées pour cela. D'après les informations du 10 Sport , Leonardo a coché le nom de Tiémoué Bakayoko pour cet été, un joueur qu'il connaît très bien puisqu'il l'avait fait venir à l'AC Milan en août 2018. Le milieu de terrain de 25 ans, prêté à Monaco cette saison, va prochainement retourner à Chelsea comme nous vous l'avons annoncé, permettant ainsi au PSG d'avoir le champ libre dans ce dossier. Et cet intérêt se confirme encore un peu plus ce vendredi...

Le PSG est bien positionné sur Bakayoko