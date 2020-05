Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo active une nouvelle piste à 55M€ !

Publié le 1 mai 2020 à 17h45 par B.C.

À la recherche d'un milieu de terrain pour la saison prochaine, Leonardo aurait également coché le nom de Wilfred Ndidi, joueur de Leicester.

Malgré l'épidémie du coronavirus qui va fortement impacter le prochain mercato estival, le PSG compte se renforcer dans les prochaines semaines. Leonardo chercherait ainsi trois joueurs en priorité : un latéral gauche, un latéral droit et un milieu de terrain. Afin de renforcer l'entrejeu, l'Italo-brésilien a activé de nombreuses pistes, à l'image de Tiémoué Bakayoko (Chelsea) et Ismaël Bennacer (Milan AC) selon les informations du 10 Sport. Thomas Partey, Lorenzo Pellegrini, Sandro Tonali, Sergej Milinkovic-Savic, Sandro Tonali figurent également sur la short-list du directeur sportif du PSG, et ce dernier aurait craqué pour un nouveau joueur.

Wilfred Ndidi plait aussi au PSG