Mercato - PSG : La short-list de Leonardo pour succéder à Cavani

Publié le 1 mai 2020 à 18h30 par La rédaction

Alors qu’Edinson Cavani est en fin de contrat en juin prochain du côté du Paris Saint-Germain, Leonardo s’active pour lui trouver un successeur. Et les noms présents sur sa short-list font rêver…

Bye-Bye, Matador . A la fin de la saison, Edinson Cavani risque très probablement de signer ses adieux au PSG, lui qui est devenu, devant Zlatan Ibrahimovic, le meilleur buteur de l’histoire du club. Un joueur parfois décrié, mais toujours adulé par les supporters parisiens, notamment pour sa combativité, sa grinta et évidemment son sens du but. Alors que ce dernier avait des pistes du côté de Boca Juniors, ou encore de l’Atlético de Madrid, l’heure est à la recherche pour Paris. Car une fois Cavani parti, il faudra lui trouver un successeur pour piloter l’attaque parisienne. Et Leonardo aurait déjà quelques idées alléchantes…

Mauro Icardi trop cher ?

La première solution serait celle menant à Mauro Icardi. Le buteur argentin, arrivé en prêt de l’Inter Milan en début de saison, réalise une très belle première saison en Ligue 1 et au PSG, avec pas moins de 20 buts en 31 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot parisien depuis son arrivée. Un bilan qui aurait pu convaincre Leonardo de lever l’option d’achat pour l’international argentin. Seulement voilà : les choses se compliquent quand on regarde le montant de cette clause. Car effectivement, Leonardo considère que les 70 millions d’euros inclus dans le contrat pour la clause libératoire d’Icardi sont trop chers. Une belle piste qui pourrait finalement être abandonnée, donc, par Leonardo. Pourtant, cette piste aurait pu être parfaite, lui qui connaît déjà le club et la Ligue 1.

Paulo Dybala, le rêve de Leonardo

Ainsi, Leonardo pourrait se tourner vers un autre Argentin. Cette fois (et encore une fois), Leonardo lorgne du côté de l’Italie, et plus précisément de la Juventus, pour trouver le successeur de Cavani. Et Leonardo en pince clairement pour Paulo Dybala. L’international argentin de 26 ans, qui a marqué 13 buts et délivré 12 passes décisives en 34 rencontres sous le maillot Bianconero , a tout pour plaire : il marque, fait marquer, distille des merveilles de passes pour ses coéquipiers, dribble, libère des espaces… Tout ce que peut aimer un coach et des supporters. Si le PSG devra payer le prix fort pour faire venir le polyvalent joueur offensif de la Juventus (capable d’évoluer en milieu offensif, ailier, faux 9 ou attaquant de pointe), ce serait le choix idéal, surtout quand on connaît les qualités des autres joueurs offensifs déjà à Paris…

Kylian Mbappé, l’évidence

Car effectivement, Paris a déjà une solution en interne : Kylian Mbappé. Alors évidemment, Mbappé serait bien plus précieux sur une aile, de par sa qualité de vitesse et de percussion. Mais au cœur d’un duo d’attaque, comme lors de ses débuts à l’AS Monaco, Mbappé pourrait faire un carnage dans plus d’une défense de Ligue 1, et plus d’une défense européenne. Que ce soit aux côtés de Neymar, Di Maria, Sarabia ou autre, Mbappé se sublime du côté du PSG, et si le club parvient à le garder, il ferait le successeur idéal à Cavani pour la pointe de l’attaque parisienne…