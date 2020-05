Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato - OM : Le Milan AC est revenu à la charge pour Thauvin !

Publié le 1 mai 2020 à 11h30 par Alexis Bernard

Courtisé par le Milan AC, Valence ou encore l’AS Rome, Florian Thauvin est toujours dans les petits papiers des Milanais qui sont récemment venus aux nouvelles.

A défaut de prendre la parole dans les médias traditionnels, Florian Thauvin a profité du confinement et d’un live Instagram avec son ami et humoriste, Malik Benthala, pour prendre ouvertement position concernant son avenir : « Je ne rigole pas, je te le dis, Je reste ! Comme ça le débat est clos parce que je vois des trucs passer tous les jours. Pourquoi tu veux que je m'en aille ? Frérot, je ne vais pas te faire la chanson. Tu sais très bien ce que représente le club pour moi. Moi, ici, je suis bien, en plus j'ai perdu une saison. Je vais partir au moment où on va jouer la Ligue des champions alors que ça fait des années que je me bats pour ça ? En plus, je sors d'une longue blessure. Pourquoi tu veux que je parte ? ». Difficile d’être plus clair… Des éléments qui confirment le scénario évoqué par le10sport.com le 20 avril dernier. Florian Thauvin, comme l’OM, n’envisage pas de transfert cet été. En revanche, l’histoire pourrait s’écrire de deux façons pour la suite : un départ libre dans un an pour le joueur tandis que le club souhaite le prolonger pour pouvoir le revendre en 2021…

Le Milan AC reprend contact