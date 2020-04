Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme révélation sur l’avenir de Florian Thauvin !

Publié le 24 avril 2020 à 14h15 par La rédaction

Alors que l’avenir de Florian Thauvin du côté de l’OM reste toujours flou, le Français pourrait bien se diriger tout droit vers un départ en étant libre à l'été 2021.

Et si Florian Thauvin quittait l'OM gratuitement ? Il y a quelques semaines, il était rapporté que Florian Thauvin commençait à envisager de partir libre de l’OM à la fin de son contrat en juin 2021. Une stratégie qui avait pour but de faire bouger la direction marseillaise, qui tardait à proposer un nouveau contrat à Florian Thauvin, ou à le placer sur la liste des transferts. Pourtant, l’international français pourrait bel et bien partir libre à l’issue de son contrat…

« Ce n’est pas à exclure »