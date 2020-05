Foot - Mercato - FC Barcelone

Barcelone : Pourquoi Antoine Griezmann galère au Barça ?

1 mai 2020

Arrivé cet été en provenance de l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann connaît une première saison difficile du côté du FC Barcelone. Le 10 Sport se penche sur les raisons de cette adaptation compliquée.

Qui pouvait imaginer Antoine Griezmann en difficulté dans un grand club ? Débarqué en provenance de l’Atlético de Madrid pour Barcelone l’été dernier, contre un chèque de 120 millions d’euros, le Maestro de l’Équipe de France n’y arrive pas. Est-ce le style de jeu qui ne lui convient pas ? Ou bien le poste dans lequel il est utilisé depuis son arrivée ? Beaucoup de questions restent sans réponse et ses performances parfois moyennes ne font que rendre plus difficile encore son intégration dans un effectif dans lequel il ne semblait pas si désiré que cela à son arrivée…

Messi ne l’apprécierait pas

De manière assez régulière, le correspondant de RMC Sport en Espagne, Frédéric Hermel, affirme que la relation entre Lionel Messi et Antoine Griezmann ne serait pas au beau fixe depuis l’arrivée du Français en Catalogne. Ce serait en partie lié au statut privilégié de la Pulga du côté du FC Barcelone, ce qui aurait rendu l’intégration d'Antoine Griezmann plus compliquée que prévu. Dans un entretien pour RMC Sport , l’ancien agent du joueur, Éric Olhats, déclarait que de nombreux joueurs avaient appelé l’international français afin qu’il rejoigne le FC Barcelone déjà un an avant sa signature… Et que Lionel Messi était l’un d’eux. Depuis, l’Argentin n’aurait pas pardonné à Griezmann d’avoir refusé, et ce malgré son arrivée un an plus tard…

Style de jeu et positionnement complexes

Lors de sa signature au FC Barcelone, tout le monde s’imaginait que Griezmann allait pouvoir s’imposer en Catalogne, notamment après de nombreuses saisons réussies du côté de l’Atlético et après une Coupe du Monde 2018 de haut vol. Pourtant, rien ne s’est passé comme prévu. Et le bilan de Griezmann semble bien maigre comparé à ses performances avec son ancien club madrilène : 37 rencontres disputées cette saison, pour un total de 14 buts et 4 passes décisives, loin des standards des superstars mondiales (Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Sané…). Un bilan qui peut s’expliquer par son positionnement bien différent de celui qu’il a en Équipe de France ou encore avec l’Atlético. En effet, Didier Deschamps l’utilise beaucoup en soutien de l’attaquant, en numéro 10, voire en 9 et demi. Un positionnement qui lui permet d’être très libre sur le terrain, d’aller chercher les espaces, mais surtout d’avoir quelqu’un en soutien.



À l’Atlético, même cas de figure : il évoluait dans un dispositif à deux attaquants et avait le rôle « d’électron libre », qui prenait les espaces et qui pouvait ainsi beaucoup se mouvoir sur le terrain. Bien loin du rôle qui lui est demandé au FC Barcelone, lui qui est surtout utilisé sur l’aile gauche, comme lors de ses débuts à la Real Sociedad. De plus, le style de jeu du Barça nécessite une énorme adaptation de la part des joueurs, une adaptation qui est donc moins rapide pour Griezmann. De nombreuses stars du ballon rond passées par Barcelone l’ont plusieurs fois affirmés, quand on signe au Barça, on réapprend à jouer au football. L’apprentissage semble difficile pour Griezmann, qui pourrait déjà être prié d’aller voir ailleurs l’été prochain en raison des pistes offensives privilégiées par le FC Barcelone…