Mercato : Et si l’OM récupérait le gros joyau du FC Barcelone ?

Publié le 1 mai 2020 à 19h30 par La rédaction

Considéré comme l’un des plus grands espoirs du FC Barcelone, Riqui Puig devrait être prêté la saison prochaine. Une opportunité en or pour l’OM et Andoni Zubizarreta…

L’OM pourrait s’offrir un gros coup sur le prochain marché des transferts. En effet, un jeune milieu de terrain, formé au Barça et à très gros potentiel, aurait été placé sur la liste des prêts pour la saison prochaine. Une aubaine pour bon nombre de clubs de Liga, mais aussi étrangers, qui pourraient tenter de faire venir cette pépite de la Masia dans leur effectif. Au vu de son réseau important en Espagne, et de son passé en tant que dirigeant du Barça, Andoni Zubizarreta pourrait tenter le coup et faire venir l’un des plus gros cracks de la nouvelle génération barcelonaise…

Riqui Puig, une lueur d’espoir dans l’ombre barcelonaise

En pleine crise, le FC Barcelone pourrait donc se séparer (provisoirement) de l’un de ses joyaux formés au club, eux qui se font désormais rares. En effet, la Masia reste toujours aussi performante et continue de former des pépites, cependant peu d’entre eux ont leur chance en équipe première rapidement, à l’image de Gerard Deulofeu, qui a quitté l’Espagne pour rejoindre l’Angleterre (départ à Everton à l’époque, aujourd’hui à Watford), ou encore Carles Alena, qui a quitté le FC Barcelone pour trouver du temps de jeu en prêt du côté du Betis. Seul Ansu Fati a eu droit à sa chance en équipe première ; chance qu’il a par ailleurs saisie avec brio. Riqui Puig fait partie de ces joyaux du centre de formation barcelonais qui pourraient s’impatienter du fait qu’ils ne disposent pas d’assez de temps de jeu pour progresser au plus haut niveau. Si plusieurs clubs de Liga pourraient s’intéresser à lui, un départ à l’OM, où il aurait directement un statut de titulaire en cas d’arrivée, pourrait être une perspective séduisante pour ce jeune milieu de terrain très technique et agile balle au pied

Une arrivée pour sceller le départ de Maxime Lopez ?

Cette occasion en or pourrait permettre à l’OM de faire venir un joueur sans trop de frais, puisque Riqui Puig est un jeune joueur et qu’il ne gagne pas encore le salaire des stars barcelonaises. Cependant, cette arrivée condamnerait quasi inévitablement Maxime Lopez à un départ. Sous contrat jusqu’en 2021 avec l’OM, ce dernier ne voit toujours pas de prolongation de contrat arriver de la part de l’OM, et pourrait être bradé lors du prochain mercato, alors que le FC Séville s’intéresse de près au natif de Marseille. Les bonnes relations entretenues entre Monchi et Zubizarreta devraient faciliter les négociations pour le départ de Lopez, qui garantirait une place de choix à Riqui Puig au sein de la formation marseillaise.

Le profil parfait pour Villas-Boas

Et Zubizarreta ne serait pas le seul à profiter de cette occasion en or. En effet, depuis son arrivée, André Villas-Boas, l’entraîneur portugais de l’OM, a mis en place un style de jeu au cœur duquel le pressing a une importance capitale. Dès la perte de balle, les joueurs doivent se battre pour récupérer des ballons, et Valentin Rongier et Morgan Sanson exécutent parfaitement ce pressing depuis le début de saison. Riqui Puig correspondrait parfaitement au profil du milieu de terrain parfait pour Villas-Boas : assez technique et juste balle au pied pour pouvoir lancer les offensives, mais aussi assez affûté pour pouvoir effectuer un pressing tout terrain tout au long d’une rencontre. Un pressing qui fait partie des valeurs transmises par la Masia aux jeunes joueurs dès leur arrivée au centre de formation. De quoi rendre Villas-Boas fou amoureux de Riqui Puig, qui pourrait rapidement devenir la priorité numéro 1 du mercato marseillais dès son ouverture…