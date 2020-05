Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bakayoko, le profil parfait pour Paris ?

Publié le 1 mai 2020 à 15h30 par La rédaction

Le PSG cherche activement à se renforcer au milieu de terrain cet été. Et dans le carnet de commande de Leonardo, il y a la volonté de mettre la main sur un joueur à densité physique, afin de mettre de la taille et le pied sur le ballon. Un profil qui correspond parfaitement à Tiémoué Bakayoko, pisté par Paris.

Numéro 6 dans le dos, Tiémoué Bakayoko a retrouvé les terrains de Ligue 1 depuis le début de la saison, en revenant en prêt depuis Chelsea après son départ vers l’Angleterre en 2017, suite au titre de champion de France de l’AS Monaco. Avec le club de la principauté, Bakayoko a retrouvé les sensations qui étaient les siennes lors de sa superbe saison 2016/2017, qui l’a vu être sacré champion de France, et qui l’avait mené aux portes de l’Equipe de France. Avant son départ pour Chelsea, Bakayoko était courtisé par le PSG, et cela semble être de nouveau le cas… Mais son profil correspond-t-il à celui que recherche le PSG depuis si longtemps '.

Un milieu défensif puissant

Tiémoué Bakayoko est un « pur numéro 6 » . Très présent à la récupération, puissant et bon dans les duels, « Baka » présente le profil quasi-idéal pour le PSG. Ce profil du milieu récupérateur que recherche le PSG qui souhaite mettre plus de densité physique dans son entrejeu la saison prochaine. A ses qualités physiques, le Français est également doué ballon au pied et se retrouve naturellement dans les petits papiers de Leonardo, qui l’a fait venir au Milan AC en prêt. C’est en effet le Brésilien qui a bouclé son arrivée à Milan, il connaît donc parfaitement le dossier et ses interlocuteurs. Et Paris pourrait avoir le champ libre pour pouvoir bouger. Comme révélé par le10sport.com , Bakayoko est prêté jusqu’à la fin de saison par Chelsea du côté de l’AS Monaco, et il dispose d’une option d’achat de 43 millions d’euros. Cependant, les dirigeants de l’ASM ne chercheraient pas à s’aligner sur ce prix pour faire revenir Bakayoko définitivement, et ce dernier pourrait donc être déclaré transférable par Chelsea, lui qui n’avait jamais réussi à s’imposer là-bas après sa super saison 2016/2017..

Le Bakayoko de Milan

S’il n’a pas réussi à confirmer son exceptionnelle progression de Monaco du côté de Chelsea, Tiémoué Bakayoko a réussi son come-back lorsqu’il portait les couleurs du Milan AC. Ce Bakayoko-là, confiant et performant, n’est pas très loin. Et en pleine possession de ses moyens, l’international français peut clairement être un soldat parfait pour Paris. Dans un milieu de terrain très technique, sa densité physique sera précieuse. Tout comme son expérience, qui commence à devenir très intéressante. Après avoir disputé la Ligue des Champions avec Monaco, il a découvert la Premier League et la Serie A en moins de deux ans. Si son retour en Principauté a été parfois poussif, il reste un joueur de qualité, avec un esprit revanchard. A Paris, il retrouve son pote de Monaco Kylian Mbappé. Et sa ville natale, lui qui est né dans le 14e arrondissement de la capitale et qui a évolué en région parisienne jusqu’en 2008. Dans ce nid parisien qui le fait rêver depuis qu’il est gamin, Tiémoué Bakayoko pourrait pleinement s’accomplir. Après avoir refusé Paris en 2017 (pour choisir Chelsea), une deuxième pourrait s’offrir à lui…