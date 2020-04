Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait souffler pour ce successeur de Kurzawa !

Publié le 30 avril 2020 à 14h45 par Th.B.

Un possible échange entre la Juventus et Chelsea dans lequel Alex Sandro et Emerson Palmieri feraient partie intégrante serait dans les tuyaux. Le PSG n’aurait rien à craindre pour le latéral gauche de la Vieille Dame.

Pour combler le vide que laissera le départ de Layvin Kurzawa à l’intersaison, moment où son contrat avec le PSG arrivera à expiration, Leonardo aurait activé plusieurs pistes pour succéder au latéral gauche français. Alex Telles en serait une, à l’instar de celle menant à Alex Sandro, un profil surveillé depuis un bon moment par la direction sportive du PSG. Cependant, Maurizio Sarri apprécierait Emerson Palmieri et aimerait le recruter à la Juventus en échange d’Alex Sandro. De quoi compliquer les affaires du PSG ? Pas vraiment.

Un départ d’Alex Sandro à Chelsea, tout bonnement impossible ?