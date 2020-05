Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Jonathan David, un super crack pour l’attaque lyonnaise ?

Publié le 2 mai 2020 à 17h30 par La rédaction

Actuellement en Jupiler Pro League sous les couleurs de La Gantoise, Jonathan David affole les compteurs et les observateurs européens, qui voient en lui l’un des plus grands talents de sa génération. Et l’OL semble à fond sur le jeune attaquant polyvalent… Portrait de celui qui pourrait être un successeur parfait à Moussa Dembélé.

Son nom, les supporters de la Gantoise le connaissent par cœur. L’Europe commence à en entendre parler très régulièrement, mais en Belgique, tout le monde le redoute. Ce nom, c’est celui de Jonathan David, 20 ans, international canadien et attaquant de la Gantoise, en Jupiler Pro League (Belgique). Impressionnant depuis le début de la saison à Gent, David a déjà disputé 27 rencontres en Pro League avec la Gantoise, pour un total impressionnant de 18 buts marqués et 8 passes décisives. Considéré comme un véritable crack, il a tapé dans l’œil de toute l’Europe, et l’OL semble dans la course pour tenter de décrocher le pompon.

Le Barça et l’Inter sur le coup

Avec de telles statistiques, difficile de rester invisible bien longtemps aux yeux de l’Europe. Le FC Barcelone l’aurait placé sur sa short-list, en tant que potentielle piste en cas de l’échec de celles menant à Lautaro Martinez ou Timo Werner. Même constat du côté de l’Inter Milan : il est aussi dans les petits papiers d’Antonio Conte, qui cherche toujours un successeur après le probable départ de Lautaro Martinez vers le FC Barcelone. En Allemagne, Dortmund, Leipzig et le Bayern Munich sont aussi intéressés. Et un club s’intéresse aussi à lui du côté de la Ligue 1, plus discret que les autres clubs européens, mais tout aussi intéressant pour le Canadien : l’Olympique Lyonnais. Et cette piste pourrait bien se réchauffer rapidement…

Le successeur parfait de Dembélé ?