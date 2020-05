Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dayot Upamecano, la solution parfaite en défense ?

Publié le 2 mai 2020 à 16h30 par La rédaction

Courtisé notamment par le Real Madrid, le Bayern Munich ou encore Manchester United, Dayot Upamecano figure sur la short-list de Leonardo pour renforcer la défense parisienne la saison prochaine. Et son profil semble être parfait pour le PSG…

Il est grand, puissant et également fin techniquement. Dayot Upamecano, 21 ans, fait partie de la génération dorée des jeunes français partis en Bundesliga pour briller. Formé à Valenciennes, il rejoint Salzbourg en juillet 2015, pour rejoindre un club de la firme aux deux taureaux rouges Red Bull. Après deux ans à faire ses armes en Bundesliga autrichienne avec le RB Salzbourg, Leipzig, club partenaire et nouveau promu en Bundesliga allemande, sent le bon filon et décide de le faire venir contre 10 millions d’euros. La suite, on la connaît. Le puissant défenseur central français (1m86) s’est imposé au fur et à mesure dans l’arrière-garde de Leipzig, tout en devenant un profil extrêmement courtisé sur le marché des transferts. A un an de la fin de son contrat, Upamecano devrait vraisemblablement partir de Leipzig, et les prétendants sont nombreux…

Il préfère la Premier League

Ainsi, Zinedine Zidane aurait fait de Dayot sa priorité pour renforcer l’arrière-garde du Real Madrid. Eder Militao ne donne pas satisfaction, Sergio Ramos vieillit et Nacho Fernandez sur le départ, Zizou a jeté son dévolu sur le français pour renforcer sa défense. Cependant, Upamecano a un objectif en tête : la Premier League. Si le Bayern lui fait les yeux doux, c’est bien la Premier League qu’Upamecano souhaite rejoindre, et Manchester United s’en frotte déjà les mains. Et en effet, son profil semble parfait pour la PL : grand, puissant, athlétique, mais aussi assez vif et rapide pour contrer les attaquants les plus rapides du championnat, il présente les caractéristiques parfaites pour le championnat rugueux qu’est la Premier League. Mais le PSG reste à l’affût…

Titulaire indiscutable à Paris ?

Le petit Frenchie pourrait effectivement rentrer au pays. Le PSG suit attentivement Upamecano, et ce dernier pourrait se laisser tenter. En effet, il serait placé en concurrence avec un Thiago Silva vieillissant, un Marquinhos polyvalent pouvant évoluer au milieu de terrain, et son compatriote français Presnel Kimpembe. En d’autres termes : Upamecano a toutes ses chances pour bousculer la hiérarchie parisienne, d’autant que le PSG souhaite se renforcer en défense centrale l’année prochaine. La piste serait bien moins onéreuse que celle menant à Kalidou Kouliably pour le PSG, qui pourrait donc faire d’Upamecano sa priorité sur le prochain marché des transferts. Son profil serait parfait pour le PSG, et Leonardo l’a bien compris. Mais la concurrence sera très rude pour attirer le défenseur français, qui rêve d’Equipe de France pour la saison prochaine…