Mercato - PSG : Leonardo reçoit une nouvelle totalement inattendue pour Kouassi !

Publié le 1 mai 2020 à 4h15 par A.M.

Principal prétendant de Tanguy Kouassi, le RB Leipzig pourrait finalement obtenir l'accord de Dayot Upamecano pour une prolongation de contrat. Une nouvelle qui pourrait tout relancer.

Depuis plusieurs mois, la situation de Tanguy Kouassi ne cesse de faire parler. Et pour cause, le jeune défenseur, utilisé à 13 reprises cette saison par Thomas Tuchel, n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel au PSG. Par conséquent, il est libre de s'engager avec le club de son choix en vue de la saison prochaine et dans cette optique, le RB Leipzig semble être le club le mieux placé pour récupérer Tanguy Kouassi dans le but de remplacer Dayot Upamecano dont le nom circule dans la plupart des clubs européens. Mais la situation aurait évolué.

Upamecano pourrait prolonger à Leipzig