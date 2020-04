Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato : Malang Sarr confirme son départ de l'OGC Nice

Publié le 30 avril 2020 à 17h55 par La rédaction

Sous contrat jusqu'en juin prochain, Malang Sarr a décidé de ne pas prolonger son bail à l'OGC Nice et quittera donc son club formateur cet été.