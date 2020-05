Foot - Mercato - Real Madrid

EXCLU - Mercato - Real Madrid : Décision ferme et définitive pour Cristiano Ronaldo

Publié le 1 mai 2020 à 17h30 par Alexis Bernard

Sous contrat avec la Juventus Turin pour encore deux saisons, Cristiano Ronaldo n’ira nulle part cet été. Malgré des approches extérieures et la tentation d’un retour au Real Madrid.

Avec la crise qui touche le monde du football, et notamment celui de la Serie A, rares sont les clubs qui vont être peu touchés par les mesures de confinement et le manque à gagner des dernières semaines (et celles à venir…). La Juventus ne sera pas épargnée non plus et le club pourrait être amené à faire des choix forts cet été pour faire face. Il est question ici de ventes de joueurs afin de faire entrer des fonds dans les caisses du club. Au point d’envisager un départ de Cristiano Ronaldo ? Les différentes sources que nous avons sollicitées sont formelles : la Juventus Turin exclut tout départ de sa star. La réussite économique et sportive de son arrivée dans le Piémont est incontestable. Et malgré le poids financier qu’il représente pour le club, le Portugais incarne trop de choses pour que la Juventus puisse envisager son départ.

Un retour au Real Madrid, vraiment ?