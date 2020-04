Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vers un retour de Cristiano Ronaldo ?

Publié le 26 avril 2020 à 6h00 par Th.B.

Alors que des rumeurs d’un potentiel retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid circulent dans la presse, l’attaquant de la Juventus compterait aller au bout de son contrat avec la Vieille Dame.

Et si Cristiano Ronaldo effectuait son grand retour au Real Madrid deux ans après son départ pour la Juventus ? En effet, ces dernières semaines, Il Messaggero a expliqué que la Vieille Dame ne serait pas en mesure de lui verser son salaire à cause de la crise financière causée par la pandémie du Coronavirus et la suspension des compétitions. Ainsi, la presse espagnole s’est empressée d’évoquer un transfert au Real Madrid, club où il a tout gagné et dans lequel il a passé 9 saisons. Cependant, un départ de la Juventus cet été ne serait pas dans les plans du quintuple Ballon d’or.

Cristiano Ronaldo ne jurerait que par la Juventus pour son avenir !