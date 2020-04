Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme annonce sur l’intérêt du Real Madrid pour Neymar !

Publié le 25 avril 2020 à 11h45 par La rédaction

Alors que Neymar est annoncé avec insistance comme étant partant pour le FC Barcelone la saison prochaine, l’ancien agent du Brésilien, Wagner Ribeiro, évoque également un intérêt du Real Madrid pour la star du PSG…

Et si Neymar filait au Real Madrid ? Alors que le confinement continue encore et que le monde du football est à l’arrêt, Neymar en a profité pour annoncer à quel point le football et le PSG lui manquent. Annoncé partant depuis de nombreux mois du côté du FC Barcelone, l’international brésilien pourrait reconsidérer son avenir, notamment à cause de la crise du coronavirus. Cependant, les déclarations de son ancien agent, Wagner Ribeiro, pourraient totalement relancer le dossier…

« Le Real Madrid m’a aussi appelé plusieurs fois »