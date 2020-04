Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait fait passer un message à Neymar pour son avenir !

Publié le 25 avril 2020 à 10h45 par T.M.

Alors que le feuilleton Neymar serait encore loin d’avoir livré son verdict, Leonardo aurait prévenu le joueur du PSG.

Ce samedi encore, Neymar fait la Une des journaux en Espagne. Et c’est Sport qui donne de nouveaux éléments concernant l’avenir du joueur du PSG. Alors que certains le voient rester dans la capitale, notamment à cause des difficultés financières rencontrées par le FC Barcelone suite au coronavirus, le Brésilien aurait toujours la tête ailleurs. C’est ainsi que selon le média catalan, Neymar aurait l’intention de demander son départ à la direction du PSG, une fois revenu en France, lui qui est actuellement en confinement au Brésil. Toutefois, Leonardo semble avoir d’autres idées pour son compatriote.

Ce n’est pas le moment de penser à un départ !