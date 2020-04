Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se bouscule pour Florian Thauvin !

Publié le 25 avril 2020 à 10h00 par A.C.

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2021, Florian Thauvin suscite énormément de convoitises.

L’avenir de Florian Thauvin fait couler beaucoup d’encre. Selon nos informations, l’Olympique de Marseille souhaite prolonger son contrat, qui se termine dans un peu plus d’un an. La volonté des dirigeants de l’OM est en effet de le garder, puisqu’il est un élément central de leur projet pour l’avenir. Pour le moment, c’est pourtant le silence radio du côté de Thauvin, qui plait à plus en plus de clubs à l’étranger.

La Roma, l’Inter, le Milan AC et Valence surveillent Thauvin