Mercato - Barcelone : Pourquoi Arthur Melo affole l’Europe ?

Publié le 1 mai 2020 à 16h30 par La rédaction

Courtisé par l’Inter Milan, la Juventus ou encore Tottenham, le milieu de terrain brésilien du FC Barcelone Arthur Melo affole toute l’Europe. Et si ce dernier souhaite rester au Barça, cela pourrait ne pas être chose aisée, vu son pouvoir d’attraction…

La presse espagnole s’enflamme pour Arthur Melo. Le milieu de terrain brésilien du FC Barcelone, à 23 ans, est en train d’affoler toute l’Europe. En 23 rencontres disputées cette saison, il a su faire l’étalage de toute ses qualités techniques, attirant sur lui l’œil de nombreux recruteurs européens. Arrivé de Grêmio à l’été 2018 contre 31 millions d’euros, Arthur a confirmé les grands espoirs placés en lui dès son arrivée, et confirme aujourd’hui les qualités qu’il avait montré au Brésil et à son arrivée au Barça. Les prétendants se bousculent… Et on comprend pourquoi.

Des qualités techniques indéniables

Le profil d’Arthur Melo plaît énormément. Assez petit (1m71), il est capable de garder le ballon assez facilement grâce à son centre de gravité assez bas. Difficile donc pour des milieux de terrains ou défenseurs adverses de ne pas faire faute, lui qui est aussi très fin techniquement et bon dribbleur. Mais là où Arthur brille surtout, c’est dans sa vision du jeu et sa qualité de passes. Arthur sent le jeu, le voit quasiment à l’avance, et est capable de casser les lignes d’une simple passe en profondeur. Des qualités qu’il sublime grâce à des coéquipiers comme Luis Suarez ou encore Lionel Messi. Tout semble coller parfaitement, pour lui, à l’ADN Barça, et certains clubs pourraient tenter de le chiper afin d’attirer un des milieux les plus techniques au monde.

Tottenham, l’Inter et la Juve à fond sur lui

Antonio Conte n’est pas resté insensible au talent du Brésilien, et aurait fait de lui sa priorité numéro 1 pour renforcer son entrejeu. A l’heure où le FC Barcelone peine à négocier avec Lautaro Martinez pour tenter le faire venir au FC Barcelone, un échange pourrait être envisageable entre les deux parties pour faciliter les négociations. Attention cependant à la concurrence, puisque la Juventus aussi est intéressée, et le Barça a des vues sur Pjanic, Bentancur ou encore Bernardeschi. Enfin, Tottenham aussi s’intéresse à lui, et un échange avec Tanguy Ndombele, qui plaît beaucoup au Barça, était aussi évoqué. Cependant, de son côté, Arthur ne souhaiterait pas partir du FC Barcelone, et se voit bien honorer son contrat, qui prend fin en 2024, voire plus si affinités…