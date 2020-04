Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dossier chaud du moment est enfin réglé !

Publié le 30 avril 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir d’Arthur Melo au FC Barcelone serait très incertain, le milieu de terrain brésilien a fait une grande annonce à ce sujet.

Ces derniers jours, les spéculations se sont multipliées au sujet de l’avenir d’Arthur Melo au sein du FC Barcelone. Le milieu de terrain brésilien n’entrerait pas forcément dans les plans du club blaugrana , qui pourrait envisager de le vendre lors du prochain mercato estival. Un dossier qui fait couler beaucoup d’encre, et pourtant, Arthur a confié mercredi dans un communiqué qu’il ne bougerait pas du FC Barcelone.

« Mon unique envie est de continuer »