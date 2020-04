Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour Leonardo dans le dossier Ndombele ?

Publié le 29 avril 2020 à 23h15 par J.-G.D.

Annoncé vers le PSG ou le FC Barcelone à son égard, Tanguy Ndombele, milieu de terrain de Tottenham, réfléchirait à son avenir avec les Spurs.

Désormais sur les traces de Tanguy Ndombele, Leonardo sait à quoi s’en tenir pour le n°28 de Tottenham. Comme vous l’annonce Le 10 Sport en exclusivité, les Spurs imaginent un éventuel départ de l’international français contre un chèque supérieur à 60M€, montant investi par le club l’été dernier. Le PSG et Barcelone font partie des prétendants du Tricolore, alors que les Catalans se sont déjà manifestés auprès des Londoniens concernant un échange (Arthur Melo, Nélson Semedo). Le PSG pense au possible prêt de Ndombele, une solution qui devrait rester sans suite puisque Tottenham désire un transfert sec. Et le milieu de terrain de 23 ans aurait les idées pour son avenir.

Ndombele se pencherait sérieusement sur son futur à Tottenham