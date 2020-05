Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déjà contraint d’oublier une nouvelle piste du Barça ?

Publié le 3 mai 2020 à 6h15 par Th.B.

Pour renforcer le poste de défenseur central à l’intersaison, l’avenir de Thiago Silva étant encore indécis au PSG, Leonardo songerait à Samuel Umtiti. Le dirigeant parisien devrait cependant déjà faire une croix sur le champion du monde tricolore.

À l’instar d’Edinson Cavani, de Thomas Meunier ou encore de Layvin Kurzawa, le contrat de Thiago Silva expirera le 30 juin. Cependant, contrairement aux autres cas énoncés ci-dessus, le capitaine du PSG a reçu une proposition de la part de ses dirigeants pour prolonger son contrat, comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 15 avril. Le Brésilien n’étant pas satisfait de l’offre du PSG, son avenir au sein du club de la capitale reste flou, incitant ainsi Leonardo à lui chercher un remplaçant sur le marché des transferts.

Umtiti dans les petits papiers de Leonardo, mais…