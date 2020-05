Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut tenter un coup au FC Barcelone !

Publié le 2 mai 2020 à 8h45 par T.M.

Le flou entoure toujours l’avenir de Thiago Silva. Et si Leonardo venait à devoir recruter un nouveau défenseur central, le directeur sportif du PSG pourrait bien se tourner vers le FC Barcelone.

Avec des moyens limités, Leonardo pourrait finalement revoir ses plans pour le mercato du PSG. Ainsi, à défaut de lâcher de grosses sommes, la solution pourrait être de prolonger certains joueurs. En ce sens, le directeur sportif parisien s’est déjà rapproché de Thiago Silva. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé, le défenseur brésilien a actuellement une offre de prolongation entre les mains. Reste maintenant à connaitre sa décision. Choisira-t-il de rester ou partira-t-il à la fin de la saison quand son contrat expirera ? Dans ce cas, Leonardo devra alors lui trouver un remplacer. Un rôle qui pourrait revenir à Kalidou Koulibaly (Naples) ou bien à Samuel Umtiti (FC Barcelone).

Le PSG se renseigne ?