Mercato - PSG : Un obstacle en moins pour Leonardo dans un dossier à 50M€ ?

Publié le 2 mai 2020 à 7h45 par Th.B.

Alors que Thomas Partey figurerait dans les petits papiers de Leonardo, bien qu’aucune offre n’ait été formulé pour le milieu de terrain de l’Atletico Madrid, le PSG verrait un concurrent se retirer.

Lundi soir, à l’occasion d’un live Périscope , le rédacteur en chef de la section football de RMC Sport en la personne de Mohamed Bouhafsi révélait un intérêt du PSG pour Thomas Partey. S’en est suivi un papier du média qui confirmait la présence du club de la capitale dans ce dossier à 50M€, soit le montant de sa clause libératoire. Le 10 Sport vous révélait en exclusivité le 29 avril que la Juventus et un club anglais avaient formulé une offre pour Partey, contrairement au PSG. Arsenal pourrait-il être la formation de Premier League en question ? Pas vraiment.

Une offensive d’Arsenal inconcevable ?