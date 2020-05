Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Intéressé par Batshuayi, Zubizarreta va devoir s’activer !

Publié le 2 mai 2020 à 6h00 par Th.B.

L’OM pourrait se laisser tenter par un attaquant cet été et penserait à Michy Batshuayi, qui a un temps fait les beaux jours du club phocéen. Cependant, la concurrence sera rude pour le Belge.

Depuis son départ de l’OM en 2016 pour Chelsea, Michy Batshuayi a bien voyagé. Entre ses prêts au Borussia Dortmund, au FC Valence ou encore à Crystal Palace, l’international belge ne s’est presque jamais totalement imposé où qu’il soit passé, hormis une expérience plutôt fructueuse au BvB . L’ancien buteur de l’OM intéresserait le club phocéen, comme Le Soir le révélait courant mars. Et Chelsea serait vendeur.

Batshuayi dans le viseur de l’OM, mais pas seulement