Mercato - PSG : Leonardo va devoir tirer un trait sur cette piste italienne !

Publié le 1 mai 2020 à 23h15 par A.M.

En quête de renforts au milieu de terrain, Leonardo multiplie les pistes, notamment en Serie A. Dans cette optique, il suit avec attention l'évolution de Gaetano Castrovilli (23 ans) auteur d'une très belle saison à la Fiorentina. Mais ce dernier se verrait bien rester à la Viola et y marquer l'histoire.

Cet été, le Paris Saint-Germain sera en quête de renforts dans l'entrejeu. Et sous l'impulsion de Leonardo, le club de la capitale pourrait bien se tourner vers la Serie A. Dans cette optique, plusieurs noms circulent à l'image de celui de Gaetano Castrovilli (23 ans). Le prometteur milieu de terrain italien s'est imposé comme un titulaire indiscutable à la Fiorentina où son contrat court jusqu'en juin 2024. Toutefois, le directeur général du club toscan, Joe Barone, expliquait récemment qu'il n'avait pas l'intention de lâcher son joueur. « La Fiorentina ne doit pas être un tremplin, mais un objectif pour les footballeurs. Castrovilli et Chiesa sont jeunes, italiens, en sélection nationale et ils ont été gagnés par l’enthousiasme de Rocco (Commisso, le patron de la Fiorentina, ndlr). Nous sommes heureux qu’ils se sentent bien ici, à Florence », confiait-il. Une déclaration qui réjouit le jeune milieu de terrain.

Castrovilli veut rester à la Fiorentina