Mercato - OM : Zubizarreta se place pour un ancien défenseur du PSG !

Publié le 1 mai 2020 à 15h15 par A.M.

Formé au PSG, Souleyman Doumbia (23 ans) est revenu en France l'été dernier où il a été recruté par le Stade Rennais avant d'être prêté à Angers lors du précédent mercato d'hiver. Et visiblement, les prestations de l'international ivoirien avec le SCO aurait convaincu l'OM de se positionner.

Le casse-tête commence pour l'Olympique de Marseille. En proie à d'énormes problèmes financiers, le club phocéen va devoir vendre certains de ses meilleurs éléments afin de renflouer ses caisses. Cela offrira une bouffée d'oxygène à l'OM d'un point de vue économique, mais un gros coup dur sportif puisque le club phocéen disputera la Ligue des Champions la saison prochaine. Pour cela, il faudra qu'André Villas-Boas dispose d'un effectif important que ce soit qualitativement et quantitativement. Ainsi, Andoni Zubizarreta va devoir se montrer malin afin de recruter et renforcer l'OM en dépensant très peu. Dans cette optique, le directeur sportif marseillais a plusieurs options, mais doit se tourner vers des joueurs accessibles financièrement.

L'OM apprécie Souleyman Doumbia