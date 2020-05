Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Niort et Clermont pistent un attaquant qui cartonne chez les amateurs

Publié le 1 mai 2020 à 15h05 par Alexis Bernard

Avec 14 buts inscrits sous les couleurs de l’Athlético Marseille cette saison, Pape Ibnou Ba intéresse fortement des clubs de Ligue 2.

Pisté par des clubs de Ligue 2 et National à l’été 2019, Pape Ibnou Ba a décidé de poursuivre l’aventure avec l’Athlético Marseille une saison de plus. Avec 26 buts inscrits en 27 rencontres, il avait fait forte impression mais avait choisi de reste solidaire avec son club, rétrogradé en National 3. Cette saison, Pape Ibnou Ba a de nouveau été décisif avec 14 buts inscrits. Et selon nos sources, deux clubs de Ligue 2 se penchent sur son cas. Il s’agit de Niort et du Clermont Foot Auvergne, qui évolueront toujours la saison prochaine en deuxième division. Entraîneur des Niortais, Franck Passi pourrait tenter le pari et lancer le Marseillais dans le grand bain. A 26 ans, l’attaquant qui cartonne chez les amateurs pourrait bien découvrir le monde professionnel dans les mois à venir…