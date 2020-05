Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme annonce du Barça sur un retour de Neymar !

Publié le 1 mai 2020 à 11h45 par A.M.

Interrogé sur le mercato du FC Barcelone, Quique Setién a évoqué plusieurs dossiers chauds, dont le retour de Neymar régulièrement évoqué par la presse catalane. Mais l'entraîneur du Barça a mis fin au suspens concernant l'avenir du numéro 10 du PSG.

Comme l'été dernier, l'avenir de Neymar fait régulièrement parler du côté du côté de l'Espagne. Et pour cause, un an après avoir le forcing pour quitter le PSG, le Brésilien serait aujourd'hui l'une des priorités du Barça pour son recrutement estival. Toutefois, avec la crise liée à la pandémie de Covid-19, les finances du club catalan ne devraient pas permettre de boucler une telle opération. Wagner Ribeiro, ancien agent du numéro 10 du PSG et toujours proche du clan Neymar, confirmait d'ailleurs la tendance au micro d' ESPN il y a quelques jours : « Aujourd'hui, le prix de départ de Neymar est de 164M€. C'est un prix qui n'existait pas il y a un an. Mais nous aurons très peu d'opérations supérieures à 50M€ . » Et du côté du FC Barcelone, on ne semble pas beaucoup plus optimiste.

Neymar trop cher pour Quique Setién