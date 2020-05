Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans le dossier Sancho ?

Publié le 2 mai 2020 à 7h15 par Th.B.

Jason Sancho affolerait l’Europe dont le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone. Manchester United ne serait néanmoins pas craintif des multiples intérêts pour sa priorité estivale.

Hormis le PSG, Chelsea et Liverpool, Jadon Sancho aurait d’autres cadors européens à ses pieds. En effet, le Real Madrid et le FC Barcelone feraient irruption dans ce dossier qui devrait affoler le mercato estival. C’est le média allemand Sport BILD qui a fait état de la présence des deux géants de Liga. Mais l’ailier du Borussia Dortmund pourrait bien se tourner vers Manchester United.

Manchester United ne paniquerait pas pour Jadon Sancho