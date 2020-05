Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces départs déjà actés par Leonardo...

Publié le 2 mai 2020 à 4h00 par La rédaction

Bien que le mercato n'ait pas encore ouvert ses portes, Leonardo est très actif en coulisse et notamment en ce qui concerne les départs de plusieurs joueurs. Et certains sont quasiment actés. Analyse.

Cet été, le mercato s'annonce particulier pour nombreux clubs, y compris le Paris Saint-Germain. Il y a peu de chances de voir de grandes sommes être dépensées par le club de la capitale qui compte également se séparer de plusieurs éléments. Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport , Julian Draxler et Ander Herrera ne seront pas retenus et disposent de touches avec le Borussia Dortmund et l'Athletic Bilbao. Mais ce n'est pas tout puisqu'en dehors des joueurs dont la vente est souhaitée, il y a ceux dont le départ est quasiment certain.

Plusieurs fins de prêt et de contrat au PSG

Dans cette optique, deux groupes distincts se sont formés. Il y a tout d'abord ceux des joueurs en fin de contrat. Dans cette optique, Thomas Meunier et Eric Choupo-Moting ne seront pas conservés et quitteront le PSG cet été. C'est également le cas de Layvin Kurzawa qui n'a toujours reçu de proposition de Leonardo, comme Le 10 Sport vous le dévoilait récemment. Mais il y a également les joueurs dont le prêt arrive à leur terme. C'est le cas de Mauro Icardi et Sergio Rico. Et si rien ne semble décidé pour l'attaquant argentin, l'avenir du portier espagnol semble en revanche réglé puisque le PSG ne lèvera pas son option d'achat estimée à 10M€ et il retournera donc au FC Séville. Par conséquent, un large dégraissage a commencé du côte du club de la capitale.