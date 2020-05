Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un coup de tonnerre toujours possible pour le projet McCourt ?

Publié le 2 mai 2020 à 3h15 par A.M.

Malgré les annonces de l'UEFA qui avait décidé de repousser ses décisions concernant le fair-play financier, l'OM n'est pas à l'abri d'éventuelles sanctions ce qui pourrait être catastrophique pour le club phocéen.

« L'OM a bouclé des exercices très déficitaires. 78M€ une année, 91M€ la suivante. Donc la question c'est de savoir si Frank McCourt aura, un la volonté, et deux, la volonté de jouer ce rôle d'actionnaire. Parce que quand on a besoin à un moment donné de cet actionnaire de référence pour injecter des liquidités et qu'il ne joue pas son rôle, il y a un risque de dépôt de bilan et de disparition ». Directeur des études économiques du CDES, Christophe Lepetit ne se montrait pas très optimiste concernant l'avenir économique de l'OM. Et la situation semble se confirmer puisque même avec la qualification en Ligue des Champions, le club phocéen n'est pas tiré d'affaires.

La menace du fair-play financier est toujours présente

En effet, suite à l'arrêt de la saison de Ligue 1 validée par la LFP, l'Olympique de Marseille a entériné sa qualification pour la Ligue des Champions. Malgré tout, la menace du fair-play financier est toujours présente puisque malgré l'annonce de l'UEFA de reporter ses décisions concernant la saison prochaine, l'OM présente un déficit structurel et était déjà en dehors des clous du fair-play financier avant la crise du Covid-19. Autrement dit, une sanction est toujours possible ce qui aurait des conséquence catastrophique pour le club phocéen, déjà en grande difficultés financières. Quoi qu'il en soit, plus que jamais l'OM sera contraint de vendre cet été...